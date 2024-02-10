Нетаньяху непреклонен

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что те, кто призывают армию обороны Израиля не входить в Рафах, «по сути говорят, что нужно проиграть войну».

Нетаньяху в интервью телеканалу ABC подтвердил, что ЦАХАЛ войдет в Рафах, несмотря на критику главного союзника еврейского государства - США и международных организаций.

На вопрос журналиста, куда могут отправиться более миллиона палестинцев, укрывающихся в Рафахе, Нетаньяху отметил, что Израиль работает над детальным планом и что он пытается уберечь гражданское население от опасности.

«Я согласен с американцами... Мы обеспечим безопасный проход для мирных жителей, чтобы они могли уйти», - отметил израильский премьер.

Ранее канцелярия Нетаньяху подтвердила, что он поручил военным готовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов радикального движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа.