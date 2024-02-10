Эстония Путину не верит

Эстония, несмотря на заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, планирует продолжить создание линии обороны, в рамках которого намерена построить 600 бункеров на границе с РФ. Об этом сообщил министр обороны республики Ханно Певкур агентству DPA.

"Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту", - сказал он. "Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные, - сообщил глава Минобороны. - Это то, что мы можем сделать в мирное время". Он добавил, что его страна также закупит боеприпасы, оружие и технику.

Путин в интервью Карлсону, опубликованном в ночь на 9 февраля, заявил, что Россия якобы не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим государствам континента. "Это абсолютно исключено", - ответил он.

19 января военное ведомство Эстонии объявило, что страны Балтии достигли договоренности об обустройстве на границе с РФ линии обороны. Оно уточнило, что одной из целей создания зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений, станет защита от военной угрозы. В свою очередь газета Postimees проинформировала, что власти республики построят около 600 бункеров на восточной границе ввиду существующей угрозы со стороны России.