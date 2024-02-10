Песков заявил о важности донести до американцев мнение Путина

По словам Пескова, американский журналист Такер Карлсон «готовился к интервью». «Журналисты такого уровня без подготовки на такие важные интервью не ходят. Но он является зеркалом американского общественного мнения. Американцы - очень большие интроверты, они традиционно живут в своем мире и мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают это зарубежье. Поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина», - сказал он.

По словам Пескова, «историческая часть» интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону будет «тяжело восприниматься» на Западе, но и там есть специалисты, которые «живо заинтересуются».

«Очевидно было, что Украина будет высоко фигурировать в повестке дня этого интервью. Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными документами. Историческое мировоззрение Путина носит не эмоциональный характер, оно основывается на конкретных знаниях первоисточников», - сказал он.