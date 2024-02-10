На горячую линию «112» МЧС поступила информация, что в городе Физули гражданина накрыло оползнем. По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что один гражданин оказался под земляной массой в результате оползня, произошедшего во время восстановительных работ на подземном газопроводе.

В результате принятых неотложных мер гражданин был извлечен из-под земляной массы, ему была оказана квалифицированная помощь.