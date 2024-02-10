Массовое убийство пакистанцев в Иране

По меньшей мере девять пакистанских граждан погибли, трое пострадали в результате нападения неизвестных в иранской провинции Систан и Белуджистан, расположенной на границе с Пакистаном, сообщило агентство Tasnim.

По его информации, трое вооруженных лиц устроили стрельбу в доме иностранных граждан, а затем скрылись с места преступления. Полиция начала расследование.

Это не первый подобный инцидент в провинции Систан и Белуджистан.

Ранее, 27 января агентство Mehr сообщало, что в результате вооруженного нападения неизвестных там погибли девять иностранцев. Ни одна из действующих в приграничных районах Ирана группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.