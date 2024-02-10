Леонид Швец, автор haqqin.az 14:31

В Харькове в результате удара «шахедами» по нефтебазе в прилегающих к ней домах погибло семь человек, две семьи: родители с детьми семи и четырех лет и семимесячным младенцем, а также пожилые супруги из другого дома. Люди сгорели в пламени разлившегося топлива. Еще двоих пытаются спасти в ожоговом отделении. «Освободители» могут себя поздравить с очередными смертями и разрушениями: идет плановое уничтожение преимущественно русскоязычного Харькова, еще недавно тесно связанного с соседней Белгородщиной.

Впервые иранские дроны-камикадзе были применены Россией 10 сентября 2022 года. Это было новое оружие со старыми характеристиками: то есть низколетящие малоскоростные цели, как самолеты во Второй мировой войне. Соответствующих средств ПВО практически не было, пришлось что-то придумывать по ходу. Сейчас средний процент сбития плюс-минус 80%, и это долгое время считалось вполне приемлемым для атакующих, поскольку исходили из небольшой стоимости «мопедов», как прозвали украинцы эти БПЛА за характерный звук двухтактного двигателя. Обычно фигурировала сумма от двадцати до сорока тысяч долларов. При сравнении с причиняемым ущербом и ценой зенитных ракет, которые используются для сбития, выходило выгодное соотношение. Однако недавно появившаяся информация от хакерской группы Prana Network, которой будто бы удалось взломать сервера Корпуса стражей исламской революции и обнаружить документы с деталями сделки Ирана по продаже «шахедов» России, заставляет по-другому взглянуть на экономику этого убийственного дела.

Компания Sahara Thunder, действующая под зонтиком КСИР, продала партию из 6000 дронов по цене 193 тысячи долларов за штуку. Меньшая партия в 2000 обошлась уже за 290 тысяч каждый дрон. С учетом платы за лицензионные права общая сумма сделки вышла около 1,8 миллиарда долларов. Россия пытается наладить собственное производство беспилотников по иранской франшизе, и это должно привести к их существенному удешевлению, но на этом пути есть известные трудности. Недавно украинским специалистам по радиоэлектронной борьбе удалось посадить модификацию «шахеда» - «Shahed-238», на котором установлен турбореактивный двигатель, который обеспечивает существенное увеличение скорости. Оказалось, что этот двигатель – чешского производства, для принятия сигналов навигации используется блок из канадских антенн, обработка сигнала проводится на микросхемах американского производства, а на блоке инерционной навигации используются швейцарские микроконтроллеры. Неудивительно, что эта модификация оценивается в 1,4 миллиона долларов за единицу, а пункт мобильного контроля к нему – в 3,75 миллиона долларов. Со своими технологиями большие проблемы как у Ирана, так и у России, импортные компоненты попробуй найди, купи и доставь, по пути на них наворачивают цену за риск все многочисленные посредники. Отсюда и немаленькие цены на орудия убийства.