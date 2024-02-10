Пашинян хочет максимально сблизиться с Европой

Архитектура и принципы соглашения между Азербайджаном и Арменией уже согласованы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

«В конце прошлого года нам казалось, что мы очень близки к окончательному согласованию текста окончательного контракта», - пояснил он.

На вопрос журналиста, есть ли у Пашиняна желание вести Армению в направлении Евросоюза, превратить это в цель, разумно ли это, Пашинян ответил, что Республика Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько возможным это сочтет ЕС.