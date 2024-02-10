Макрон испугался ехать в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Украину ради безопасности. Об этом сообщает издание Challenges со ссылкой на Елисейский дворец.

Уточняется, что запланированный на 13-14 февраля визит французского лидера в Киев переносится, однако конкретных дат пока нет. Свою поездку в страну отменили и представители союза французских предпринимателей (Medef).

Известно, что перед поездкой Макрон намерен активизировать поддержку Украины за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.