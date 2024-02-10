Трамп хочет задушить Зеленского и Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией должна закончиться, и вновь высказался против отправки американской помощи за границу. Более того, он назвал президента Украины Владимира Зеленского «величайшим продавцом в истории» и намекнул, что США могут потерять «сотни миллиардов долларов», если Украина заключит сделку с Россией, и «вдруг они больше не захотят иметь с нами дело».

«Мы должны уладить эту войну, и я улажу ее», - заявил Трамп во время выступления в Южной Каролине. Возможное возвращение Трампа в Белый дом все чаще становится фактором в войне Украины за возвращение оккупированных Россией территорий после того, как контрнаступление не добилось поставленных целей, а военная помощь США застряла в Конгрессе.