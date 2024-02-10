Мамед Эфендиев, отдел экономики 15:28

Экономические фанфары в Ереване несколько поутихли. Более того, в Ереване на самом высоком уровне зазвучали нотки опасения, связанные с возможным ухудшением жизненного уровня населения страны уже в этом году. И хотя высказываются они в весьма осторожной, сдержанной форме, нет сомнений в том, что вскоре, как неоднократно прогнозировал отдел экономики haqqin.az, в Армении наступят трудные дни. При этом следует признать, что прошлый год завершился для этой страны довольно успешно. Как отметил вице-президент Центробанка Армении Ованес Хачатрян, в декабре 2023 года уровень инфляция в Армении составил всего 0,6 процента в годовом исчислении. Дефляционные эффекты проявлялись преимущественно в отношении импортных продовольственных и непродовольственных товаров. Так, по состоянию на декабрь 2023 года цены на импортные продукты питания в Армении снизились на 7,9 процента. Что же касается непродовольственной части инфляции, то она и вовсе составила 0,1 процента, что, собственно, и позволило снизить цены после очень высоких уровней предыдущих лет.

В качестве факторов, обусловивших экономические успехи 2023 года, вице-президент Центробанка Армении назвал постпандемийный подъем экономики, девальвацию драма, высокий потребительский спрос, мощный приток иностранцев, повышенную востребованность в сфере строительства и услуг… Но, по мнению экспертов, этими факторами Хачатрян пытался завуалировать два экономических рычага, которые в реальности и обеспечили рост армянской экономики – приток десятков тысяч россиян, хлынувший в Армению после так называемой «специальной военной операции» в Украине, а также поставленный на конвейер реэкспорт в Россию солидного перечня подсанкционных товаров. Достаточно отметить, что только вклады граждан России в иностранной валюте в Армению возросли в период с августа 2020-го до августа 2023 года более чем в полтора раза. Понятно также, что количество валюты на счетах, открытых в банках Армении российскими IT-специалистами и коммерсантами для ведения текущих операций, исчислялось сотнями миллионов, если не миллиардами долларов. Казалось бы, рост экономики должен был хоть как-то выправить громадное отрицательное сальдо во внешней торговле Армении. Однако мы стали свидетелями обратной картины - за восемь месяцев 2023 года объем импорта превысил экспорт Армении почти в 1,7 раза. То есть, вопреки логике экономического подъема, отток иностранной валюты намного превысил поступления.

Ухудшились показатели и по денежным переводам физическим лицам в Армении из других стран, в первую очередь из России и США. Напомним, что эти переводы традиционно считаются одним из важнейших источников поступления иностранной валюты. Еще одна возможность наращивания валютных резервов – это активное привлечение внешних инвестиций. Однако, несмотря на победные рапорты Центробанка, Армения, страна со слабой экономикой и весьма туманными геополитическими перспективами, вызывает у иностранных инвесторов объективные опасения. К тому же уже в третьем квартале 2023 года высокие темпы экономического роста стали замедляться. Да и во что, собственно, инвестировать иностранному бизнесу, если экономика Армении развивается, а ее промышленность, являющаяся, как известно, локомотивом экономического развития, практически незаметна? Для сравнения отметим, что во времена Советского Союза доля промышленного производства в ВВП Армении составляла 67,5 процента, из которых 26,4 процента приходились на машиностроение, 7,9 – на химическую промышленность, 19 – на пищевую промышленность и 23 процента – на легкую промышленность.