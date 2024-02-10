Суд решит судьбу выборов в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана проведет заседание в связи с внеочередными президентскими выборами. Комиссия подведет итоги голосования и представит результаты в Конституционный суд.

Согласно Избирательному кодексу, в течение 10 дней со дня голосования ЦИК должна обеспечить подведение итогов президентских выборов и передачу их результатов в Конституционный суд для утверждения.

В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджана, избранный президент приносит присягу в течение 3 дней со дня официального объявления Конституционным судом результатов президентских выборов.