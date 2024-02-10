В Европе назвали следующие цели Путина

Президент России Владимир Путин не остановится на достигнутом в случае победы в Украине — следом он попытается захватить страны, ранее входившие в СССР, заявил Rheinische Post глава Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойсген.

«Если Путин не проиграет войну в Украине, мы должны ожидать, что он доберется до Молдовы или стран Балтии», — сказал Хойсген. По его мнению, Путин хочет восстановить Россию в границах бывшего СССР.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент оправдал вторжение в Украину тем, что она якобы всегда была «частью русских земель» до тех пор, пока «по воле Сталина» из нее не сделали «искусственное государство». В то же время Путин заявил, что не собирается нападать на другие страны. «У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это?» — сказал он.

При этом еще в январе Путин угрожал странам Балтии из-за депортации российских граждан, а глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно предрекал судьбу Украины Молдове, которая планирует стать членом ЕС.