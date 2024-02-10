«В настоящее время на этих территориях (в Карабах е) находятся россияне, однако по данным, полученным в МИД, они уйдут в следующем году. Миротворцам там уже нечего делать», - подчеркнул эксперт.

Турецкий эксперт, руководитель Евразийского Центра стратегических исследований (ASAM) Эрай Кучлюер считает, что после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над оставшимися территориями Карабах а в сентябре прошлого года пребывание российских миротворческих сил в регионе по теряло смысл. В интервью турецкому изданию Diriliş Postası Кучлюер со ссылкой на источники в МИД Турции сообщил, что россияне покинут Карабах .

Как известно, российские официальные лица заявляют, что вопрос о будущем миротворческого контингента в Карабахе будет согласован на двусторонних переговорах с Азербайджаном.

Однако турецкий эксперт считает, что в регионе все еще существует риск новой войны, поскольку у Армении «очень коварные замыслы».

«Армения вооружается, затягивает делимитацию границ. США, Франция, Индия, а частично Иран и Россия поставляют Армении оружие. Причина в том, что не определена граница, не согласованы условия мирного договора, все еще не открыт Зангезурский коридор.

Есть некоторые опасности того, что под предлогом неопределенности границ Армения может в будущем снова напасть на Азербайджан, создать в Карабахе автономный регион и, таким образом, вновь обострить карабахскую проблему», - сказал глава ASAM.

По его словам, если Армения попытается напасть на Азербайджан, в регионе вспыхнет конвенционная война, и в соответствии с Шушинской декларацией (декларация о союзнических отношениях, подписанная между Азербайджаном и Турцией 15 июня 2021 года в городе Шуша – ред.) участие Турции в этой войне приобретет легитимность.

С учетом этого, Кучлюер полагает, что Армения не пойдет на столь большие риски. Вместе с тем турецкий эксперт отметил, что поставки вооружений Армении вызывают серьезное беспокойство, поскольку они могут стать «провоцирующим фактором для возможного возобновления вооруженного конфликта».

Он подчеркнул, что при нормальных обстоятельствах Армения не должна допускать таких ошибок, но под воздействием армянской диаспоры может «пойти на радикальные действия».

Кучлюер добавил, что Турция уже готова к подобным сценариям, и «Армения может потерять территории, если когда-нибуди решится на такую глупость».