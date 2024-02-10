Имран Хан побеждает

В Пакистане подвели итоги парламентских выборов, прошедших в минувший четверг, первое место заняли независимые кандидаты, в основном связанные с партией отбывающего тюремный срок экс-премьера Имрана Хана, сообщает "Аль-Джазира".

По данным Центральной избирательной комиссии, из 266 мест в нижней палате парламента (Национальной ассамблее) Пакистана 101 место завоевали независимые кандидаты, 96 из них поддерживает центристская партия с правым уклоном "Движение за справедливость", которую основал экс-премьер Хан. Однако после того, как суд признал Хана виновным по ряду обвинений, Верховный суд и ЦИК постановили, что сторонники Хана могут участвовать в выборах лишь как независимые кандидаты, им запрещено использовать партийную символику.

На втором месте оказалась партия экс-премьера Наваза Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" - 75 мест. Третье место заняла левоцентристская Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари - 54 места.

На подсчет голосов ушло боле 60 часов. Ни одна из партий не добилась необходимого большинства в 169 мест, чтобы самостоятельно сформировать правительство.