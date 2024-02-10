Египет пригрозил Израилю

Египетские власти предупредили о возможной приостановке действия Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 г. – израильско-египетского мирного договора, если Израиль предпримет попытку наступления на пограничный город Рафах в секторе Газа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Такие заявления, по информации агентства, прозвучали после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима для победы над палестинской группировкой ХАМАС. Он также добавил, что Израиль разрабатывает «подробный план» по переселению местных жителей.

По данным Associated Press, более половины населения анклава бежало в приграничный город Рафах, спасаясь от боевых действий. Они разместились в палаточных лагерях и убежищах ООН недалеко от границы. Теперь власти Египта опасаются массового притока сотен тысяч палестинских беженцев.

Наземная операция в Рафахе также может привести к закрытию контрольно-пропускного пункта, отрезав один из путей доставки в анклав гуманитарной помощи, уточнили в агентстве.