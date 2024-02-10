В Азербайджане аннулирована часть голосов на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана «предприняла все необходимые шаги для прозрачного и справедливого проведения выборов». Об этом заявил зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании Комиссии.

По его словам, проведенные расследования показывают, что были «некоторые попытки омрачить здоровую избирательную среду».

Были проверены все поступившие протоколы, а также информация на интернет-ресурсах. Особый вклад в эту работу внесла большая сеть веб-камер, внедрение которых является «инновационным опытом Азербайджана». В ходе проведенных расследований на нескольких избирательных участках были выявлены нарушения, «не позволившие определить волеизъявление избирателей».

Таким образом, были аннулированы результаты голосования на избирательных участках: №38 Гянджинско-Самух-Геранбойского избирательного округа №41; №7 и №27 Гусарского избирательного округа №61; №9 Сальян-Билясувар-Нефтчалинского избирательного округа №65; №2 Сабирабад-Ширванского избирательный округа №68; №7 и №31 Ленкоранского избирательного округа №77; №6 Гёйчай-Агдашского избирательного округа №92; №2 Бардинского избирательного округа №99; №1 Шекинского городского избирательного округа №114 и №6 Шекинского сельского избирательного округа №115. Комиссии этих избирательных участков были распущены.