Украина признала сложную ситуацию на фронте

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что ситуация на линии фронта "очень сложная". Об этом он заявил в интервью португальскому агентству Lusa. По его словам, если Запад значительно не увеличит поставки оружия и боеприпасов, то ситуация станет еще сложнее.

Также Данилов отметил, что "любое ожидание явно влияет на ситуацию": "Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение", - заявил он.

Секретарь СНБО призвал Запад активизировать поставки оружия. "Украинские войска нуждаются в оружии, оружии и еще раз в оружии", - заявил Данилов.