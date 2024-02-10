Убит полковник КСИР

Служба по связям с общественностью одной из баз сил «Кудс» (КСИР) сообщает, что полковник КСИР Мортаза Хосейни был убит в субботу днем во время выполнения якобы учебного задания в пограничной зоне города Сараван.

Хосейни служил в бригаде «Джавад Аль-Айме», расквартированной в остане Северный Хорасан.

Также около 11 часов утра по тегеранскому времени в воскресенье у железнодорожного поста в Белуджистане неизвестными были убиты двое басиджей.