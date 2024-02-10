Россия забыла про «Москву»

Следственный комитет РФ приостановил уголовное дело, связанное с гибелью крейсера «Москва» в апреле 2022 года. Об этом в социальных сетях сообщил отец одного из погибших матросов Дмитрий Шкребец.

Уведомление от Главного военного следственного управления СК Шкребец получил лишь в начале февраля. Дело было приостановлено по статье 208 Уголовно-процессуально кодекса (подозреваемые или обвиняемые скрылись от следствия либо их местонахождение не установлено).

По словам Шкребца, который является потерпевшим в этом деле, он не видит смысла в обжаловании решения, так как подозреваемые находятся за пределами России. Однако он требует ознакомления с результатами предварительного расследования и материалами, касающимися причиненного ущерба.

«Хочу добавить, что помимо непосредственных виновных есть еще и виновные другой категории — это те, которые своими действиями, а иные - бездействием и некомпетентностью создали условия для произошедшего с крейсером «Москва», они допустили потерю флагмана и наших моряков. И виновные из этой категории находятся в России!» - написал Шкребец.