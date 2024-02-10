Эмир и премьер Кувейта поздравили Алиева

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщило Кувейтское новостное агентство (KUNA).

В информации говорится, что ас-Сабах пожелал Алиеву здоровья, а Азербайджану и его дружественному народу - «динамичного развития и процветания».

Премьер-министр Кувейта Мухаммед Сабах ас-Салим ас-Сабах также поздравил главу азербайджанского государства с победой на выборах.