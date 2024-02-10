Столтенберг пообещал единый и мощный ответ

"Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом", - приводит слова Столтенберга агентство Reuters.

В субботу Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, где 24 февраля пройдут праймериз его однопартийцев, вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО.

"Один из президентов крупной страны встал и спросил: "Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" Я сказал: "Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?" Он сказал: "Да, допустим, это случится". - "Нет, я не стал бы вас защищать, более того, я бы поощрял их делать все, что они захотят. Вы должны заплатить", - рассказал экс-президент. Он не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто из лидеров задал ему такой вопрос.