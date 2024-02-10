Байден может выступить против Нетаньяху

Президент США Джо Байден близок к тому, чтобы публично выступить против действий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Немалую роль в этом играют советники американского президента, которые призывают его к более решительному осуждению действий Нетаньяху. При этом сам Байден долгое время, как говорят собеседники издания, не хотел поднимать публично такие вопросы, так как является убежденным сторонником Израиля и знает израильского премьера более 40 лет.

За последние несколько дней Нетаньяху несколько раз вызывал гнев американских чиновников. Он публично осудил сделку по освобождению заложников, в то время как госсекретарь Энтони Блинкен находился в регионе, пытаясь заключить соглашение.

Он также заявил, что израильская армия войдет в город Рафах в секторе Газа, против чего выступали американские чиновники, напоминая, что сейчас там находятся почти полтора миллиона палестинских беженцев. Помимо этого, премьер Израиля говорил, что не остановит боевые действия до достижения «полной победы», хотя американцы все больше уверяются в том, что полностью уничтожить группировку ХАМАС в регионе невозможно.