Сирия угрожает Израилю войной

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Сирии Фейсал Микдад заявил о готовности к «новым войнам» против Израиля.

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля) и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где», - сказал он во время пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Сирийский дипломат напомнил, что оккупация части территории страны войсками Израиля, США и Турции является незаконной, подчеркнув, что Дамаск «готов к освобождению своих земель».

Ранее глава МИД Ирана провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе которых последний заявил, что действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке.

10 февраля сообщалось, что Израиль совершил воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Средства противовоздушной обороны арабской республики сбили часть ракет. В Министерстве обороны страны отметили, что в результате израильской агрессии был нанесен материальный ущерб.