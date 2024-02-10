Когда Ильхам Алиев примет отставку Кабинета министров?

Когда же президент распустит правительство и представит в парламент кандидатуру премьер-министра?

Согласно подведенным итогам, действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набрал 92.12% голосов и избран главой азербайджанского государства до 2031 года.

Несколько часов назад Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты президентских выборов в Азербайджане.

По Конституции Азербайджана, итоги выборов должен утвердить Конституционный суд, после чего в течение 3 дней состоится инаугурация президента. Напомним, что начиная с 2013 года инаугурация главы азербайджанского государства проходила в Милли Меджлисе.

Именно с этого дня И.Алиев вновь официально приступит к исполнению своих обязанностей.

В день вступления в должность И.Алиева Кабинет министров подаст в отставку. Кандидатура премьер-министра будет представлена в парламент страны президентом страны.

Согласно Конституции Азербайджана, кандидатура премьер-министра будет представлена не позднее двух недель после инаугурации И.Алиева.