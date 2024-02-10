«Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Сабах». Встреча завершилась вничью 3:3. Интересно, что четыре мяча из шести были забиты с пенальти.

На 31-й минуте Марко Янкович с «точки» вывел агдамцев вперед. У «Сабаха» с 11-метровой отметки дважды точно пробил Исхак Бельфодиль, отличившийся в самой концовке первого тайма и на 54-й минуте. «Карабах» восстановил равновесие на 64-й минуте благодаря забитому с пенальти голу Жуниньо.

Настоящая драма развернулась после 90-й минуты. Теллур Муталлимов на 5-й добавленной минуте вновь вывел «Сабах» вперед. Но «Карабах» все же вырвал ничью: Яссин Бензиа на 7-й добавленной пробил не так уж опасно, однако голкипер бакинцев Юсиф Иманов пропустил мяч между ног.