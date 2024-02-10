Четыре пенальти, шесть голов и драма в концовке матча «Карабах» - «Сабах» ВИДЕО
Сегодня стартовал 22-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Сабах». Встреча завершилась вничью 3:3. Интересно, что четыре мяча из шести были забиты с пенальти.
На 31-й минуте Марко Янкович с «точки» вывел агдамцев вперед. У «Сабаха» с 11-метровой отметки дважды точно пробил Исхак Бельфодиль, отличившийся в самой концовке первого тайма и на 54-й минуте. «Карабах» восстановил равновесие на 64-й минуте благодаря забитому с пенальти голу Жуниньо.
Настоящая драма развернулась после 90-й минуты. Теллур Муталлимов на 5-й добавленной минуте вновь вывел «Сабах» вперед. Но «Карабах» все же вырвал ничью: Яссин Бензиа на 7-й добавленной пробил не так уж опасно, однако голкипер бакинцев Юсиф Иманов пропустил мяч между ног.
Завтра состоится матч «Кяпяз» - «Сабаил», а 13 февраля сыграют: «Туран-Товуз» - «Габала», «Зиря» - «Сумгаит» и «Араз-Нахчыван» - «Нефтчи».
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 51 очко (22 матча)
2. «Сумгаит» - 34 (21)
3. «Нефтчи» - 32 (21)
4. «Зиря» - 31 (21)
5. «Сабах» - 28 (22)
6. «Араз-Нахчыван» - 27 (21)
7. «Сабаил» - 27 (21)
8. «Туран-Товуз» - 26 (21)
9. «Кяпяз» - 20 (21)
10. «Габала» - 15 (21).