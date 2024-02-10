Россия рухнет, если прекратится война

Разрыв связей с европейским рынком является катастрофой для гражданской экономики России, заявил Михаэль Рохлиц (Michael Rochlitz), профессор экономики России, Восточной Европы и Евразии в колледже Святого Антония Оксфордского университета в интервью каналу n-tv в воскресенье, 11 февраля.

Нынешний экономический рост в РФ базируется исключительно на вооружении. Однако экономический рост, основанный на войне, не является устойчивым, считает он.

"Россияне создают оружие, которое уничтожается в Украине, чтобы затем создать новое. Каждый потенциальный снаряд, который необходимо произвести, изначально считается положительным фактором экономического роста. Но это не инвестиции в будущее. Эта экономика рухнет, когда закончится война", - заявил Михаэль Рохлиц.

Именно по этой причине в свое время потерпела крах экономика Советского Союза, добавил профессор. "Тогда было много людей, которые зависели от развития военной промышленности, и сейчас (в период войны России против Украины) эти лоббистские группы восстанавливаются. Когда война закончится, эти люди будут бояться остаться без работы. Они не захотят прекращать войну", - подчеркнул Рохлиц.