Франция призывает Израиль прекратить

Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором выразило глубочайшую обеспокоенность в связи с израильскими ударами по Рафаху.

«Рафах сегодня является местом, где укрываются более 1,3 миллиона человек. Это также жизненно важный пункт пропуска для доставки гуманитарной помощи населению Газы. Крупномасштабное израильское наступление в Рафахе создаст катастрофическую гуманитарную ситуацию нового масштаба и неоправданную. Чтобы избежать катастрофы, мы повторяем наш призыв к прекращению боевых действий», - подчеркивается в заявлении МИД Франции.

Париж также призывает Израиль принять конкретные меры для защиты жизни гражданского населения в секторе Газа.

«В секторе Газа, как и везде, Франция выступает против любого насильственного перемещения населения, запрещенного международным гуманитарным правом.

Будущее сектора Газа и его жителей можно найти только в палестинском государстве, живущем в мире и безопасности рядом с Израилем», - отмечается в заявлении.