Пашинян о членстве в НАТО

Армения не поворачивается спиной к РФ, перед ней стоит задача диверсифицировать свои отношения с партнерами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

«Мы не обсуждаем возможность стать членами НАТО и не обсуждаем членство в организации», - подчеркнул армянский премьер.

Пашинян выразил мнение, что «любое государство, которое уважительно относится к себе, должно уважать свои международные обязательства, и Республика Армения, как и всякая сильная и суверенная страна, имеет право иметь сильную армию».