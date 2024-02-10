Пашинян об аресте Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос журналиста британского издания The Telegraph, собирается ли Армения арестовывать президента России Владимира Путина в случае его визита в Ереван.

«Решение об аресте кого бы то ни было принимает не премьер. Для этого у нас есть соответствующие институты», - ответил армянский премьер.

В начале октября прошлого года парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда большинством голосов в пользу законопроекта.

17 марта МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Теперь, в случае ратификации Римского статута, армянские правоохранители должны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.