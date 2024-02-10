Россия захватила село на Донбассе

Российские войска якобы вошли в село Первомайское в Донецкой области и заняли 40% села, сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Село Первомайское Донецкой области находится к западу от поселка Пески и села Водяное. Отмечается, что российские войска продвигаются в Первомайском, медленно наступая с востока.

"Российские силы вторжения продолжают (медленно) продвигаться в Первомайском и в настоящее время контролируют около 40% того, что осталось от небольшого села (ранее 2200 жителей) к западу от Донецка", - пишет Рёпке.