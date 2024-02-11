В России обвинили Канта в войне в Украине

Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов во время выступления на V съезде политологов в Светлогорске обвинил немецкого философа Иммануила Канта в войне в Украине.

«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Более того, он имеет прямое отношение к военному конфликту в Украине», - сказал Алиханов.

По его словам, Кант положил начало немецкой классической философии, «прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей».

По мнению Алиханова, Кант виновен не только в Первой мировой войне, но и в нынешнем конфликте в Украине.

«Запад с давних времен нарушал все договоренности, которые были достигнуты. Когда постоянно живешь и работаешь в Калининградской области, невозможно не задумываться о мировой политике и о международных отношениях», - сказал он.