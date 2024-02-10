Пашинян о мире с Азербайджаном

Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, Ереван имеет политическую волю подписать этот документ. Об этом в интервью The Telegraph заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора.

Я предполагаю, что после президентских выборов в Азербайджане сможем добиться этого. Могу констатировать, что правительство Армении, как и прежде, имеет эту политическую волю пойти на мир в нашем регионе и подписать мирный договор с Азербайджаном", - сказал Пашинян.