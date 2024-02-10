Маск опроверг сделки с Россией

«В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», — написал он.

О том, что российские военные стали пользоваться системой спутниковой связи Starlink, сообщали украинские и западные СМИ. По словам одного из собеседников Defense One, впервые использование терминалов российскими войсками было замечено несколько месяцев назад.

Сама SpaceX в начале февраля заявила, что не сотрудничает с властями или вооруженными силами России и не продавала им Starlink.