В статье о том, как Украина ищет способ полонить ряды Вооруженных сил, а также обеспечить отдых военнослужащим, которые с начала полномасштабной войны защищают страну, говорится, что снижение призывного возраста позволит отправить в бой "более стройных и здоровых солдат", однако это создаст долгосрочные риски для поддержания численности населения Украины.

"Как и в большинстве бывших советских республик, в Украине мало 20-летних, потому что рождаемость резко упала во время глубокой экономической депрессии 1990-х годов. Из-за этого демографического спада сейчас в Украине в три раза больше мужчин в возрасте 40 лет, чем в возрасте 20 лет," - отмечают журналисты.

Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет, учитывая вероятные потери в боях, может привести к сокращению рождаемости. Это, в свою очередь, через десятилетия приведет к сокращению числа мужчин призывного и трудоспособного возраста, поставив под угрозу безопасность и экономику страны.