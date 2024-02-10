Удастся ли азербайджанцу впервые за 12 лет стать чемпионом Европы?

Сегодня в Софии стартует чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Азербайджан в столице Болгарии представят девять спортсменов: Назиля Исмайлова (45 кг), Иса Рустамов (67 кг), Техран Мамедов (67 кг), Омар Джавадов (73 кг), Равин Алмамедов (81 кг), Фюган Алиев (81 кг), Нурлан Мамедзаде (89 кг), Али Шукюрлю (102 кг) и Дадаш Дадашбейли (109 кг).

Первой на помост «Арена София» выйдет Назиля Исмайлова. Она, как и семь других наших представителей, выступит в группе «B» (в тяжелой атлетике участники делятся на группы согласно заявленным ими результатам). Соревнования начнутся сегодня в 15:00 по бакинскому времени.

14 февраля в борьбу вступят Иса Рустамов и Техран Мамедов. Днем позже стартует чемпион Европы-2018 среди юношей и серебряный призер молодежного Евро-2022 Омар Джавадов.

16 февраля толкать штангу будет 2-кратный чемпион Европы среди юношей и серебряный призер юношеского ЧМ-2023 Равин Алмамедов (81 кг) и бронзовый медалист юношеского Евро-2018 Фюган Алиев (81 кг).

На следующий день чемпионат Европы начнется для Нурлана Мамедзаде – обладателя 2-го места на юношеском чемпионате Европы 2019 года.

18 февраля очередь дойдет до призера юношеского чемпионата мира-2019 и молодежного чемпионата Европы-2023 Али Шукюрлю.

Ну а в заключительный день чемпионата выступит наша главная надежда на медали бронзовый призер взрослых чемпионатов мира и Европы Дадаш Дадашбейли. Он – единственный азербайджанский тяжелоатлет, который заявлен в группе «А».