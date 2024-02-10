Посол России в Азербайджане: Вопрос Карабаха закрыт!

Вопрос с Карабах ом ( Карабах ский регион Азербайджана – ред.) закрыт. Все эти годы Россия предпринимала усилия, чтобы решить проблему Карабах а мирным путем. К сожалению, не получилось: тема эта была закрыта в сентябре силовой операцией. Россия всегда играет очень важную роль в урегулировании. Россия готова оказывать максимальную поддержку в переговорах по мирному договору между двумя сторонами. Так сказал посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете «Известия».

По словам посла, «сейчас Армения и Азербайджан напрямую обмениваются проектами мирного договора. То, что предлагает азербайджанская сторона — это, на мой взгляд, абсолютно оправданные, стандартные формулировки и статьи, которые, как правило, существуют в мирных договорах между сторонами. И, в принципе, на основе тех предложений, которые делает Баку, мне кажется, можно достаточно быстро завершить эти переговоры. Мы готовы предоставлять московскую площадку, мы готовы, если надо, предоставлять нашу экспертизу, наши советы по тексту. Здесь у нас с азербайджанскими коллегами налажено очень хорошее взаимодействие».

На вопрос, будет ли в этом году подписан мирный договор, посол Евдокимов ответил, что «Азербайджан настроен на очень быстрое завершение переговоров о подписании мирного договора. Но, как известно, чтобы завершить переговоры, такое желание должно быть у двух сторон».

Касаясь темы присутствия российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана, Евдокимов сообщил, что Россия и Азербайджан в связи с этим согласовывают даты следующего раунда переговоров.

«Сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту», - сказал он, напомнив, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахе истекает в 2025 году.

Евдокимов указал, что после восстановления Азербайджаном суверенитета над всей территорией региона роль миротворческого контингента изменилась: «Сейчас после завершения контртеррористической операции (антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном в сентябре 2023 года – ред.) российские миротворцы совместно с азербайджанскими силами осуществляют патрулирование территории, охрану зданий и культурных сооружений».