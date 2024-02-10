Ильхама Алиева больше всех поддержал Ясамал
Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия Азербайджана подвела итоги внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года. Согласно итогам, победу одержал Ильхам Алиев, набрав 92,12 процента голосов избирателей, принявших участие в выборах.
Также ЦИК сообщил, что явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.
По данным ЦИК, в целом по республике самая высокая явка (89,22%) зарегистрирована в округе №17 Ясамальского района Баку. На втором месте (86,80%) избирательный округ №15, также в Ясамальском районе.