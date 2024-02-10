Российский посол анонсирует Зангезурский коридор

Вопрос с транспортным коридором из основной части Азербайджана в Нахчыван для азербайджанской стороны очень важен. Так сказал посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете «Известия».

«Это наличие стабильного транспортного маршрута, транспортных путей между основной территорией Азербайджана и Нахчываном. Во время Первой Карабахской войны были прерваны все сообщения, была отключена поставка электроэнергии в Нахчыван. Поэтому для Азербайджана безопасность маршрута (это примерно 46 км) не абстрактная тема. На этом маршруте есть и туннели, там, по-моему, есть и мост. Восстановить этот маршрут достаточно быстро за свои деньги была готова Российская Федерация. По разным, не очень понятным мне причинам армянская сторона затягивает переговоры», - заявил Евдокимов.

По словам посла, затягивание Ереваном переговоров привело к тому, что «в прошлом году Баку и Тегеран подписали соглашение о строительстве железнодорожного пути через территорию Ирана. Там немножко больше — 60 км с чем-то, маршрут более сложный, но эти работы уже идут. Все эти годы грузовой автомобильный транспорт между Азербайджаном и Нахчываном шел через территорию Ирана».

«Плюс это же маршрут в Турцию. Сейчас главное — построить железнодорожные пути из Турции в Нахчыван, планируется двухколейка — европейская и советская. Соответственно, мы получим возможность везти грузы в Турцию из России через Азербайджан, Иран и Нахчыван», – заявил посол.