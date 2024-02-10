СГБ арестовала Юсифа Алиева. Он спонсировал международный терроризм эксклюзив
В Азербайджане арестован Юсиф Алиев, который обвиняется в финансировании международного терроризма.
Как сообщает haqqin.az, Сабаильским районным судом Баку по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, в отношении гражданина Азербайджана Алиева Юсифа Султан оглу избрана мера пресечения в виде ареста.
Согласно предъявленному Юсифу Алиеву обвинению, было установлено, что он, создав различные закрытые группы в социальных сетях Telegram и WhatsApp, переводил собранные денежные средства в зарубежные страны с целью финансирования международной террористической организации. Он был привлечен к уголовной ответственности.
Юсифу Алиеву предъявлены обвинения по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.