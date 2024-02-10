Шефа Пентагона госпитализировали

О госпитализации Остина накануне сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. О ситуации, по его словам, уведомили Белый дом и Конгресс. Bloomberg писал, что на время госпитализации Остин передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс.

Главу Пентагона Ллойда Остина поместили в отделение интенсивной терапии после госпитализации из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом говорится в заявлении врачей Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, которое опубликовало оборонное ведомство.

«Вечером после нескольких проверок и обследований министр был переведен в отделение интенсивной терапии <...> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга... На данный момент неизвестно, сколько продлится госпитализация министра Остина», — говорится в заявлении врачей.

В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты. 22 декабря ему удалили опухоль под общим наркозом, после чего выписали. Однако 1 января 2024 года его вновь госпитализировали из-за осложнений, «включая тошноту с сильной болью в брюшной полости, бедре и ноге». Тогда у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

По информации телеканала NBC, четыре дня министр находился в отделении интенсивной терапии. Politico сообщило, что Пентагон не докладывал президенту Джо Байдену и его администрации о происходящим с Остином в течение трех дней. В Белом доме узнали об этом только 4 января. Впоследствии Остин признал, что поступил «неправильно», не уведомив о происходящем администрацию США. 23 января Остин впервые появился на публике, выступив по видеосвязи на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».