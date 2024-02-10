Хуситы вновь атаковали британское судно

Британское торговое судно подверглось атаке в Красном море, в 40 морских милях к югу от портового города Аль-Муха в Йемене. Об этом в соцсети X сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских сил Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Капитан корабля сказал, что по судну было выпущено две ракеты. Никто из членов экипажа не пострадал, судно направляется в порт.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.