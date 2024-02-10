Россия и Турция ищут замену SWIFT
Турецкие эксперты изучают возможность использования российского аналога SWIFT – системы передачи финансовых сообщений (СПФС), сказал РИА Новости источник в банковском секторе Турции.
По его словам, есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе, значит, есть и возможности для применения. По словам источника, эксперты с двух сторон тщательно анализируют такую возможность, чтобы избежать негативных последствий.
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