Посол Евдокимов о президентских выборах в Азербайджане

Результаты президентских выборов в Азербайджане, проведенных 7 февраля 2024 года, подтверждают безоговорочную поддержку населением страны действующего президента Ильхама Алиева. Об этом посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил в интервью газете «Известия».

«Результаты абсолютно предсказуемые. На предыдущих выборах в 2018 году Ильхам Алиев получил 86% голосов, и после установления контроля над Карабахом и восстановления территориальной целостности страны я, например, был уверен, что у него будет больше 90%. Но абсолютно всем было понятно, что результаты будут очень хорошие. Поэтому 92% - предсказуемый результат. И это подтверждение, что президент Азербайджана имеет безоговорочную поддержку населения страны. Это отражается в любой беседе в Азербайджане - и с официальными лицами, и с простыми азербайджанскими гражданами», - сказал Евдокимов.

По его словам, развитие двусторонних связей России и Азербайджана строится на многолетних уважительных отношениях двух президентов - Владимира Путина и Ильхама Алиева: «Наш диалог не подвержен каким-то конъюнктурным изменениям, отношения развиваются по восходящей, поэтому мы не ждали и не ждем, что выборы президента в Азербайджане приведут к каким-то изменениям. Просто мы будем стараться работать так же эффективно и интенсивно, как делаем это сейчас».