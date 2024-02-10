Что за карты минных полей передала Армения Азербайджану
Армения передала Азербайджану 8 формуляров минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики. Как сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию, представленные формуляры в основном состоят из записей о минных полях, окружающих хребет Муровдаг Кельбаджарского района.
«В соответствии с нормативными техническими правилами в формулярах минных полей указываются типы мин, количество, расстояния между установленными минами, сведения о способах установки и укрытия. Однако, как и прежде, в последних представленных формулярах данные отражены неточно и неполно. После проведения анализа формуляров было установлено, что указанные данные не совпадают с реальными минными полями, а координаты точек неверны и бесполезны», - заявили в Агентстве.
В целом же переданные Арменией формуляры минных полей охватывают часть территорий вдоль бывшей линии соприкосновения: «До сих пор не представлены данные о части бывшей линии соприкосновения, проходящей по территории Ходжавендского, Тертерского и Геранбойского районов, а также о районах, заминированных армянскими вооруженными формированиями при отступлении в ноябре 2020 года».
В ведомстве также напомнили, что точность данных, предоставленных Арменией в 2021 году о минных полях в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах, составила 25%. После Второй Карабахской войны 247 из 345 жертв минных инцидентов погибли или получили различные повреждения за пределами бывшей линии соприкосновения.
«Массовая установка мин на территориях гражданского назначения является преступлением против человечности, а также серьезным нарушением норм международного права», - указали в Агентстве.