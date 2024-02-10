Что за карты минных полей передала Армения Азербайджану

Армения передала Азербайджану 8 формуляров минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики. Как сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию, представленные формуляры в основном состоят из записей о минных полях, окружающих хребет Муровдаг Кельбаджарского района.

«В соответствии с нормативными техническими правилами в формулярах минных полей указываются типы мин, количество, расстояния между установленными минами, сведения о способах установки и укрытия. Однако, как и прежде, в последних представленных формулярах данные отражены неточно и неполно. После проведения анализа формуляров было установлено, что указанные данные не совпадают с реальными минными полями, а координаты точек неверны и бесполезны», - заявили в Агентстве.