«Воздушный» скандал в России: как «угнали» десятки вертолетов

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила уголовные дела против руководства Росавиации из-за незаконного вывода за рубеж 59 самолетов и вертолетов, рассказали «Известиям» два источника, близких к правоохранительным органам, и подтвердил собеседник в Минтрансе.

По их словам, как минимум три вертолета Ми-8 после этого принимали участие в войне на стороне Украины, а транспортные Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

В рамках этого дела 7 февраля в центральном офисе Росавиации в Москве прошли обыски.

«В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов», — отметил один из собеседников издания.

В итоге ФСБ завела уголовное дело по статье о халатности.

Из 59 незаконно выведенных из-под российской юрисдикции воздушных судов 36 были проданы. Покупателями 21 борта стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС, восемь из которых были реализованы в «недружественные» страны. При этом суда вылетали из России под предлогом чартерных рейсов или других программ и должны были вернуться обратно, подчеркнул собеседник в Минтрансе. По его словам, ни временный, ни постоянный вывоз бортов не оформлялся.

Именно эта история стала основной причиной отставки в сентябре 2023 года руководителя Росавиации Александра Нерадько, говорят источники «Известий» в Минтрансе. Бывший глава агентства также может стать фигурантом этого уголовного дела, не исключают они.