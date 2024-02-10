Джон Кирби станет помощником президента

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби получит новую должность, сообщает AP со ссылкой на источник. По их данным, Кирби станет помощником президента США.

Как уточняет агентство, Джона Кирби назначат советником Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности. Неназванный собеседник агентства рассказал, что у Кирби появится свой штат подчиненных, который станет координировать обмен информацией между разными ведомствами. Они будут работать отдельно от СНБ, добавляет AP.

Джон Кирби — контр-адмирал военно-морских сил США, в 2015–2017 годы занимал должность руководителя пресс-службы Госдепартамента. В 2021 году он работал пресс-секретарем Пентагона. В мае 2022-го его назначили координатором по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома.