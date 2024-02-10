В Ханкенди продолжают находить оружие сепаратистов
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы, сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 11 февраля на территории города Ханкенди обнаружены и изъяты 7 автоматов, 2 ружья, 11 гранат, 10 запалов для гранат, 25 магазинов для патронов, 2 487 патронов различных калибров и другие боеприпасы.
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