Когда Турция получит F-16

Поставка новых истребителей F-16 Турции от США может затянуться до 2028 года. Это связано с большим количеством заказов, пишет газета Hürriyet.

По данным издания, процесс рассмотрения Вашингтоном заявки со стороны Анкары на закупку самолетов был завершен. Возражений для продажи нет, отмечает издание со ссылкой на газету Dünya.

Уточняется, что сделка по покупке Турцией 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплектов модернизации для 79 самолетов была официально одобрена Конгрессом. Теперь начнутся переговоры между соответствующими организациями и производителем, однако поставка может затянуться из-за большого числа заказов.