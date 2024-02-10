Армия обороны Израиля заявила, что двое заложников ХАМАС были освобождены в Рафахе на юге сектора Газа. Обстоятельства спасения людей не приводятся.

Освобождены 60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луис Хар. Они были похищены 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Ицхак недалеко от границы Израиля с анклавом. ЦАХАЛ сообщил, что они в «хорошем состоянии». Их перевели на медицинское обследование.

Незадолго до этого Израиль передал о нанесении ударов по объектам в Рафахе.