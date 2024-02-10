Заведующий отделом НИИ легочных заболеваний Министерства здравоохранения Ильгар Мустафаев в интервью, опубликованном на сайте ведомства, рассказывает, что такое бронхоэктатическая болезнь, при каких обстоятельствах она может возникнуть, как определить наличие бронхоэктазы и как ее лечить.

- Бронхоэктатическая болезнь – хроническое необратимое гнойно-воспалительное заболевание патологически расширенных и деформированных бронхов. Бронхоэктатическая болезнь классифицируется по разным критериям. Так, по своей этиологии заболевание бывает первичным (врожденным) и вторичным (приобретенным). В то же время по своему строению может быть цилиндрическим, мешковидным и смешанным, а по распространению - единичным или многочисленным. Кроме того, по клиническому течению бронхоэктатическая болезнь разделяется на бронхитическую стадию, стадию выраженных клинических проявлений и стадию осложнений. Деструкция (расширение) бронхов и задержка выведения бронхиального секрета способствуют развитию и прогрессированию воспалительного процесса. Необратимые изменения стенки бронхов приводят к бронхоэктатической болезни. Болезнь развивается преимущественно в мелких бронхах.

- При каких обстоятельствах может возникнуть бронхоэктатическая болезнь?

- Бронхоэктатическая болезнь бывает врожденной и приобретенной. К врожденным факторам возникновения болезни относятся генетическая предрасположенность (Кистозный фиброз - муковисцидоз), дефицит альфа1-антитрипсина (синдром неподвижных ресничек), патологии бронхиального дерева (синдром Уильяма-Кэмпбелла), кистозная гипоплазия легких (поликистоз), первичный иммунодефицит. К приобретенным факторам относятся хронические инфекционные заболевания дыхательных путей, неадекватное или неполное лечение инфекционных поражений дыхательных путей, инородные тела и др.

- С какими жалобами обычно обращаются пациенты?

- Основными жалобами больных в большинстве случаев являются продуктивный кашель. В период ремиссии выделение мокроты сопровождается слизистыми, слизисто-гнойными выделениями, а при обострениях - гнойными выделениями. При так называемых сухих бронхоэктазах кашель бывает сухой, с небольшим количеством мокроты. Наличие большего количества мокроты утром и увеличение ее количества в период обострения является диагностическим критерием. В некоторых случаях наблюдаются кровохарканье, одышка, симптомы общей интоксикации.

У данных пациентов оценку состояния следует начинать со сбора анамнеза и осмотра. Также очень важно физическое обследование. У большинства больных наблюдается, преимущественно в средней и тяжелой формах, эмфизематозная форма грудной клетки, симптом барабанных палочек и акроцианоз.

Изменения перкуторного звука различны в зависимости от масштаба и стадии патологического процесса (притупление, тимпанит, коробчатый звук). При аускультации легких над бронхоэктазами в зависимости от степени поражения выслушиваются односторонние, двусторонние сухие и влажные хрипы.